Bij een mesaanval in de Zuid-Franse kuststad Nice zijn zeker drie doden en verscheidene gewonden gevallen. De dader zou een 25-jarige man zijn met de naam Brahim.

Bij het incident in Nice vielen al zeker drie doden. Een 25-jarige man maakte drie slachtoffers in de Notre-Damekerk in de Zuid-Franse stad. Hij onthoofdde in de kerk een 70-jarige vrouw en sneed de keel van een 45-jarige man over. Ook verwondde hij een 30-jarige vrouw, die nog naar een nabijgelegen bar kon vluchten, waar ze overleed aan haar verwondingen. Het ziet er volgens burgemeester Christian Estrosi naar uit dat de dader terroristische motieven had. Volgens de burgemeester riep de dader heel de tijd 'Allahu Akbar' (God is de grootste), ook tijdens zijn arrestatie en zelfs terwijl hij werd behandeld door de hulpdiensten. Het Franse antiterreurparket is een onderzoek gestart naar moord en poging tot moord.

De politie zou de dader hebben neergeschoten en opgepakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een 25-jarige man met de naam Brahim. Volgens de Franse zender Europe 1 had de man geen telefoon en geen identiteitsbewijs bij zich. De autoriteiten vragen mensen om weg te blijven uit het centrum van Nice, omdat er gezocht wordt naar mogelijke explosieven.

Het dreiginsniveau in gans Frankrijk is donderdag opgetrokken naar het hoogste peil: 'urgence attentat' of de noodtoestand als gevolg van een aanslag. Er komt onder meer extra bewaking aan kerken en gebedshuizen. Premier Castex roept inwoners ook op om extra waakzaam te zijn. Frankrijk kent drie dreigingsniveaus. Ook na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg twee jaar geleden gold het hoogste niveau.

Politie schiet man dood die voorbijgangers bedreigde met mes in Avignon

In de Franse stad Avignon heeft een man gewapend met een mes voorbijgangers bedreigd. Hij zou ook geprobeerd hebben agenten aan te vallen en 'Allahu Akbar' geroepen hebben. De politie opende het vuur, de verdachte is overleden.

De aanval in Avignon vond plaats amper twee uur na de aanslag in de Zuid-Franse stad Nice, waarbij al zeker drie personen om het leven kwamen. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de twee zaken.

Crisisoverleg

De Franse regering houdt donderdag crisisoverleg na de aanval in Nice. In het parlement is al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het is in Frankrijk al het tweede gewelddadige incident op korte tijd: eerder deze maand zorgde de onthoofding van leraar Samuel Paty in een voorstad van Parijs voor heel wat commotie.

'We moeten er alles aan doen om het islamofascisme op ons grondgebied definitief te vernietigen.' Dat zei burgemeester Christian Estrosi donderdag na de dodelijke mesaanval in Nice. Estrosi wil dat alle kerken in de stad en andere gebedshuizen worden bewaakt of gesloten.

Volgens de burgemeester wijst alles op een terreuraanslag die plaatsvond in de Notre-Damekerk. Het antiterreurparket in Parijs heeft een onderzoek geopend wegens moord en poging tot moord. 'Genoeg is genoeg: het is nu tijd voor Frankrijk om zichzelf vrij te pleiten van de vredeswetten en definitief het islamofascisme van ons grondgebied te vernietigen', klinkt het bij Estrosi. 'Alle kerken en gebedshuizen moeten bewaakt of gesloten worden.'

Voorzitter Europees Parlement: 'Heel Europa voelt de pijn'

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, roept de Europeanen na de mesaanval in Nice op om zich te verenigen tegen geweld en de verspreiding van haat tegen te gaan. Dat meldt de Italiaan op Twitter.

'Ik ben diep geschokt en bedroefd na de gruwelijke aanslag in Nice, deze pijn wordt door ons allemaal gevoeld in Europa', aldus Sassoli. 'We hebben de plicht om samen op te treden tegen geweld en tegen degenen die proberen haat te verspreiden.'

EU-president Charles Michel: 'Heel Europa is met u'

EU-president Charles Michel spreekt zijn solidariteit uit met Frankrijk en zijn inwoners na de dodelijke aanval bij een kerk in de Franse kuststad Nice. 'Heel Europa is met u', klinkt het bij de voorzitter van de Europese Raad op Twitter.

'Ik betuig mijn solidariteit voor Frankrijk en de inwoners', schrijft de Belgische oud-premier op Twitter. 'Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van de afschuwelijke aanval in Nice en hun nabestaanden. Heel Europa is met u.'

Reactie premier Alexander De Croo

'Ik betuig mijn diepste medeleven met de slachtoffers en hun families na de aanval in Nice. Ons land veroordeelt in de sterkst mogelijke termen elke vorm van terrorisme en gewelddadig extremisme. Dit versterkt onze vastberadenheid om onze waarden en vrijheden te beschermen', laat de premier weten op Twitter.

Europese leiders reageren geschokt

Europese regeringsleiders hebben de dodelijke aanval bij een kerk in Nice veroordeeld. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en Nederlands minister-president Mark Rutte reageerden geschokt op het geweld. Ook Brits premier Boris Johnson heeft via Twitter zijn medeleven betuigd.

Merkel zei in een verklaring dat haar land solidair is met Frankrijk. Ze zei 'diep geschokt te zijn door de wrede moorden' bij het gebedshuis. De Italiaan Conte zei dat "onze waarden sterker zijn dan fanatisme, haat en terreur'.

'Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice', tweet Nederlands minister-president Mark Rutte. 'Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u.'

Brits premier Boris Johson is 'in shock' na de 'barbaarse aanslag', zo schrijft hij op Twitter. 'Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Het Verenigd Koninkrijk staat naast Frankrijk in de strijd tegen terrorisme.'

Vaticaan: 'Terreur en geweld kunnen we nooit accepteren'

Ook het Vaticaan heeft donderdag de aanslag op de Notre-Damekerk in Nice veroordeeld. 'Terrorisme en geweld zullen wij nooit kunnen accepteren', klinkt het. Bij de aanslag in Nice vielen al zeker drie dodelijke slachtoffers.

'Dit is een moment van pijn in een tijd die sowieso al erg verwarrend is', zegt Matteo Bruni, de woordvoerder van het Vaticaan. 'We zullen terrorisme en geweld nooit kunnen accepteren.' Volgens Bruni bidt Paus Franciscus voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

