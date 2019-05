De federale en gewestelijke verkiezingen gaan met de meeste aandacht lopen, maar zondag zijn er ook nog Europese verkiezingen. 420 miljoen mensen verkiezen een Europees Parlement, maar er staat meer op het spel.

Door wie wordt u straks vertegenwoordigd in het Europees Parlement? Dat is een vraag die we zondag beantwoorden in het stemhokje. Van de 751 Europees Parlementsleden mag België er 21 leveren, van wie twaalf Nederlandstaligen. Maar de Europese verkiezingen draaien om veel meer. Volgens sommigen staat zelfs de toekomst van de Europese Unie op het spel. De Europese verkiezingen, de inzet en uitdagingen, aan de hand van vier vragen.

...