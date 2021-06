De regionale verkiezingen van 20 en 27 juni in Frankrijk gelden als een generale repetitie voor de presidentsverkiezingen volgend jaar.

De regionale verkiezingen werden door corona met enkele maanden uitgesteld en zo komen de verkiezingen voor een nieuwe president in de lente van 2022 er al snel aan. De komende weken worden de koppen geteld: wie maakt straks een kans en welke strategie is daarvoor nodig? De resultaten, later deze maand, zullen ook leren hoe het met de gemoedstoestand van de Franse kiezer is gesteld. Peilingen laten zien dat die het leven niet bepaald door een roze bril bekijkt. In zeven van de dertien regio's zou het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen de eerste ronde winnen. In vier andere ligt de partij op plaats twee. Als de kaarten daarna opnieuw worden geschud, is dat in de tweede ronde weer anders. Maar het lijkt nu al duidelijk dat Le Pen volgend jaar ook de tweede ronde van de koers naar het Elysée haalt. Ze komt in die race wellicht opnieuw Emmanuel Macron tegen. Zijn nog jonge partij La République En Marche komt in deze regionale verkiezingen niet uit de verf omdat ze nog maar weinig wortels heeft in de samenleving. Toch leren peilingen ook dat de aftredende president straks de tweede ronde haalt en dat is niet omdat hij zo geweldig populair is. Traditioneel links en klassiek rechts houden in de tweede ronde van deze regionale verkiezingen nog wel stand, maar nationaal - en wat niet is, kan komen - vinden ze alsnog geen kandidaat die het met een kans op succes tegen Macron en Le Pen kan opnemen. Links probeert om samen te werken met de ecologisten, die lokaal sterk zijn in een aantal steden, maar dat gaat niet vanzelf. De klassieke rechterzijde zit klem tussen Macron en Le Pen. Zoals in wel meer Europese landen is ze de ankerpunten kwijt die haar van extreemrechts onderscheiden. Macron van zijn kant kan zondag rustig uitmaken wie hij in welke regio aan winst kan helpen, door voor de tweede ronde samenwerking tegen het Rassemblement National aan te bieden. Hulp die hij volgend jaar op zijn beurt zal kunnen gebruiken. Het valt in deze campagne opnieuw op hoe ruw het politieke debat is geworden. Manifestaties gingen in Frankrijk de voorbije jaren vaak met veel geweld gepaard. Macron incasseerde vorige week op tournee nog een oorvijg van een rechtse militant. Kandidaten maken elkaar bij manier van spreken uit voor het vuil van de straat. De populist Jean-Luc Mélenchon van La France insoumise sluit zichzelf met allerlei ridicule complottheorieën uit van samenwerking op links. Het is een spel zonder regels geworden. Catch-as-catch-can. Maar ook op dat vlak is Frankrijk helaas geen uitzondering.