Op 24 februari veranderde het leven van Maria Avdeeva ingrijpend. Sinds die dag belegert het Russische leger haar geliefde stad Charkiv. Gewapend met haar smartphone ontpopte ze zich tot oorlogsverslaggever. Knack reconstrueert haar oorlogsmaand met een interactieve kaart.

Maria Avdeeva toont het oorlogspuin in haar thuisstad Charkiv. © Maria Avdeeva

Maria Avdeeva is veiligheidsdeskundige en onderzoekt desinformatie voor de denktank European Expert Association. In die hoedanigheid gaf ze op 21 februari een interview aan Terzake.

Zoals bij veel Oekraïners veranderde haar leven compleet enkele dagen later, op die fatale 24 februari, toen Poetin de oorlog verklaarde. 'Dit is de meest angstaanjagende dag in mijn leven', zei ze toen aan de BBC. 'Sindsdien is mijn leven veranderd in een non-stop marathon om de Russische leugens en oorlogsmisdaden in Oekraïne te documenteren.'

Maria woont in Charkiv, een stad in het noorden van Oekraïne op 40 kilometer van de grens met Rusland. De bewoners van de stad zijn voornamelijk Russisch-sprekend en hebben nauwe economische en familiale banden met het grote buurland. Meer dan 600.000 stadsgenoten zijn Charkiv de voorbije maand ontvlucht, maar Maria is gebleven. Op Twitter toont ze dagelijks de vernielingen in haar stad.

Door te klikken op onderstaande kaart, ontdek je wat Maria zag toen ze de voorbije weken door haar stad wandelde. 'Charkiv was nog nooit zo leeg, stil en donker.'

Wil je de kaart met video's groter bekijken? Klik dan HIER.

