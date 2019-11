Natuurlijk heeft de Europese Unie nog een toekomst, zegt supercommissaris Margrethe Vestager. 'Er zijn hier en daar barsten. Het komt erop aan om die niet verder te laten groeien.' Een gesprek met de machtigste vrouw van Europa.

Margrethe Vestager is blij dat de nieuwe Europese Commissie op 1 december eindelijk van start kan gaan. De Deense Eurocommissaris blijft bevoegd voor Mededinging, heeft er de belangrijke portefeuille Digitaal Beleid bij gekregen, en is gepromoveerd tot vicevoorzitter. De mooie Arne Jacobsenstoelen in haar kantoor moeten nu verhuizen naar de hoogste verdieping van het Berlaymontgebouw, waar ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kantoor houdt. 'Hoe hoger, hoe belangrijker. Ik weet dat sommige mannelijke collega's daar gevoelig voor zijn. Maar ik ben dat niet.'

...