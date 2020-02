In Volkmarsen in de Duitse deelstaat Hessen is een auto maandag ingereden op toeschouwers van een carnavalsstoet. Dat hebben meerdere Duitse media gemeld. Er is sprake van tien tot vijftien gewonden, onder wie ook kinderen. Het zou gaan om een 'opzettelijk' manoeuvre, het motief is evenwel onduidelijk. De bestuurder is opgepakt.

De zilverkleurige Mercedes reed rond 14.30 uur in op de menigte. Ooggetuigen zeggen aan Hessischen Rundfunk dat de auto na zowat dertig meter tot stilstand kwam. De bestuurder, een 29-jarige Duitser uit de regio, zou daarbij ook gas hebben bijgegeven. Er zijn dertig gewonden, waarvan zeven er slecht aan toe zijn. Er vielen geen doden, bevestigt de woordvoerder nog.

Volgens een lokale politiewoordvoerder is de bestuurder 'opzettelijk' op de menigte ingereden, al wordt dat door andere instanties intussen tegengesproken. Het motief is vooralsnog niet gekend. Wel gaat de politie momenteel niet uit van een politiek gemotiveerde daad, al kan een aanslag volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hessen niet worden uitgesloten. De opgepakte bestuurder wordt op dit moment verhoord.

Ondertussen roept de politie via sociale media op om niet te speculeren over het incident en er geen beelden van te verspreiden. 'We weten dat de wens naar uitgebreide informatie groot is', klinkt het op Twitter. 'Er wordt een informatieportaal opgericht.'

Volkmarsen is een kleine stad met ongeveer 6.800 inwoners in het noorden van Hessen. De deelstaat raakte afgelopen woensdag nog opgeschrikt door dodelijke schietpartijen in Hanau, meer naar het zuiden. De dader, die racistische motieven had, schoot in totaal tien mensen dood en daarna ook zichzelf.

De zilverkleurige Mercedes reed rond 14.30 uur in op de menigte. Ooggetuigen zeggen aan Hessischen Rundfunk dat de auto na zowat dertig meter tot stilstand kwam. De bestuurder, een 29-jarige Duitser uit de regio, zou daarbij ook gas hebben bijgegeven. Er zijn dertig gewonden, waarvan zeven er slecht aan toe zijn. Er vielen geen doden, bevestigt de woordvoerder nog. Volgens een lokale politiewoordvoerder is de bestuurder 'opzettelijk' op de menigte ingereden, al wordt dat door andere instanties intussen tegengesproken. Het motief is vooralsnog niet gekend. Wel gaat de politie momenteel niet uit van een politiek gemotiveerde daad, al kan een aanslag volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hessen niet worden uitgesloten. De opgepakte bestuurder wordt op dit moment verhoord. Ondertussen roept de politie via sociale media op om niet te speculeren over het incident en er geen beelden van te verspreiden. 'We weten dat de wens naar uitgebreide informatie groot is', klinkt het op Twitter. 'Er wordt een informatieportaal opgericht.' Volkmarsen is een kleine stad met ongeveer 6.800 inwoners in het noorden van Hessen. De deelstaat raakte afgelopen woensdag nog opgeschrikt door dodelijke schietpartijen in Hanau, meer naar het zuiden. De dader, die racistische motieven had, schoot in totaal tien mensen dood en daarna ook zichzelf.