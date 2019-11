Madrid neemt forse veiligheidsmaatregelen in Catalonië naar aanloop parlementsverkiezingen

De Spaanse regering zet bij de parlementsverkiezingen van komende zondag fors in op veiligheid in Catalonië, de opstandige regio waar het al weken onrustig is. Niet enkel 8.000 agenten van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra maar ook 4.500 leden van de nationale politie en de Guardia Civil zullen de veiligheid en orde tijdens de verkiezingsdag bewaken, schrijft de krant El País woensdag.