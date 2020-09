De Franse president Emmanuel Macron roept vrijdag, op de 150e verjaardag van de Franse Republiek, op om de Republiek altijd te beschermen omdat die 'kwetsbaar' en 'wankel' is. Hij waarschuwt de bevolking ook voor 'elk separatistisch avontuur'.

'Er zal in Frankrijk nooit plaats zijn voor zij, die vaak in de naam van een god, soms met hulp van buitenlandse krachten, van plan zijn om de wet van een groep op te leggen', verklaarde Macron in een toespraak in het Pantheon in Parijs, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Franse Republiek.

Hij maakte nog bekend dat 'dit najaar een wetsvoorstel ter bestrijding van separatisme zal worden ingediend'.

Op het moment dat het proces van start is gegaan over de jihadistische aanslagen van januari 2015, benadrukte hij ook dat secularisme, 'dat de vrijheid van geloven of niet geloven garandeert', 'niet los te zien is van de vrijheid van meningsuiting'. Die omvat volgens de president ook het recht op godslastering. Macron verwierp daarmee de internationale kritiek op de herpublicatie van de controversiële cartoons van de profeet Mohammed in het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo.

Ideaal

'Fransman zijn, dat is aan de kant van de strijders van de vrijheid staan. En dat nog meer wanneer er afstand van genomen wordt, wanneer censuur zijn opmars maakt', klonk het nog.

Macron verwees naar de drie pijlers van de Republiek: liberté, égalité en fraternité (vrijheid, gelijkheid en broederschap). Hij erkende dat ook gelijkheid een belangrijke pijler is en beloofde de komende weken verder te werken aan de gelijke kansen in Frankrijk, 'dat is een prioriteit voor de komende vijf jaar'.

'Elke burger, ongeacht waar hij woont of waar hij vandaan komt, moet zijn leven kunnen opbouwen door zijn werk, door zijn verdiensten. We zijn nog ver, te ver, van dit ideaal verwijderd', gaf Macron toe.

