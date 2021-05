De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko vindt dat zijn land correct heeft gehandeld door het vliegtuig met opposant Roman Protasevitsj aan boord af te leiden. 'Ik heb legaal gehandeld om de passagiers te beschermen', citeert het staatsnieuwsagentschap Belta de Wit-Russische president woensdag.

Dat Loekasjenko een met raketten bewapend gevechtsvliegtuig MiG-29 zou hebben gestuurd om het vliegtuig verplicht te laten landen, doet de Wit-Russische president af als een 'leugen'. Loekasjenko nam ook de sancties van de Europese Unie en de veroordelingen van onder meer de VN en de NAVO op de korrel. 'Onze tegenstanders in binnen- en buitenland hebben hun methodes om onze staat aan te vallen veranderd. Ze hebben daarbij talloze rode lijnen overschreden, net als de grenzen van het menselijk begrip en de moraal', klinkt het fors.

Wit-Rusland kwam in het oog van de storm te staan nadat zondag een Ryanair-vlucht met de dissidente journalist Roman Protasevitsj aan boord verplicht een tussenlanding moest maken in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De vlucht vertrok nadien zonder Protasevitsj en zijn vriendin, die beiden in Wit-Rusland gevangen worden gehouden. De Europese Unie veroordeelde de actie scherp en trof een hele reeks sancties tegen het regime van Loekasjenko. Zo moeten Europese luchtvaartmaatschappijen het Wit-Russische luchtruim voorlopig mijden.

Dat Loekasjenko een met raketten bewapend gevechtsvliegtuig MiG-29 zou hebben gestuurd om het vliegtuig verplicht te laten landen, doet de Wit-Russische president af als een 'leugen'. Loekasjenko nam ook de sancties van de Europese Unie en de veroordelingen van onder meer de VN en de NAVO op de korrel. 'Onze tegenstanders in binnen- en buitenland hebben hun methodes om onze staat aan te vallen veranderd. Ze hebben daarbij talloze rode lijnen overschreden, net als de grenzen van het menselijk begrip en de moraal', klinkt het fors. Wit-Rusland kwam in het oog van de storm te staan nadat zondag een Ryanair-vlucht met de dissidente journalist Roman Protasevitsj aan boord verplicht een tussenlanding moest maken in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De vlucht vertrok nadien zonder Protasevitsj en zijn vriendin, die beiden in Wit-Rusland gevangen worden gehouden. De Europese Unie veroordeelde de actie scherp en trof een hele reeks sancties tegen het regime van Loekasjenko. Zo moeten Europese luchtvaartmaatschappijen het Wit-Russische luchtruim voorlopig mijden.