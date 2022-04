Een van de twee leiders van de Duitse oppositiepartij Die Linke is na ruim een jaar opgestapt.

Als redenen noemt Susanne Hennig-Wellsow de behoefte aan nieuwe gezichten en tekortkomingen bij de aanpak van seksisme binnen de partij. Daarnaast zegt ze beperkt tijd te hebben voor de politiek vanwege haar 8-jarige zoon.

De 44-jarige Hennig-Wellsow leidt Die Linke sinds eind februari 2021 met partijgenoot Janine Wissler. Ze stapt per direct op, zo schrijft de politica op haar website, maar zal nog wel actief blijven namens de linkse partij. Hennig-Wellsow meldt dat ze zich nog steeds voor haar kiezers zal inzetten via de Bondsdag en haar kiesdistrict Thüringen.

Volgens Hennig-Wellsow heeft Die Linke na de parlementsverkiezingen van september vorig jaar te weinig kunnen betekenen voor de mensen die op de partij hebben gestemd. Ze stelt dat vernieuwing noodzakelijk is. 'We weten het al jaren', schrijft ze. 'Ik heb geprobeerd daaraan bij te dragen. Tot nu toe zijn we echter niet zo ver gekomen als ik denk dat we moesten.' In de Bondsdag heeft Die Linke 39 van de 736 zetels.

Als redenen noemt Susanne Hennig-Wellsow de behoefte aan nieuwe gezichten en tekortkomingen bij de aanpak van seksisme binnen de partij. Daarnaast zegt ze beperkt tijd te hebben voor de politiek vanwege haar 8-jarige zoon.De 44-jarige Hennig-Wellsow leidt Die Linke sinds eind februari 2021 met partijgenoot Janine Wissler. Ze stapt per direct op, zo schrijft de politica op haar website, maar zal nog wel actief blijven namens de linkse partij. Hennig-Wellsow meldt dat ze zich nog steeds voor haar kiezers zal inzetten via de Bondsdag en haar kiesdistrict Thüringen. Volgens Hennig-Wellsow heeft Die Linke na de parlementsverkiezingen van september vorig jaar te weinig kunnen betekenen voor de mensen die op de partij hebben gestemd. Ze stelt dat vernieuwing noodzakelijk is. 'We weten het al jaren', schrijft ze. 'Ik heb geprobeerd daaraan bij te dragen. Tot nu toe zijn we echter niet zo ver gekomen als ik denk dat we moesten.' In de Bondsdag heeft Die Linke 39 van de 736 zetels.