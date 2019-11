De Britse sociaaldemocratische partij Labour gaat met een duidelijk links programma de Britse parlementsverkiezingen van 12 december ingaan.

In haar verkiezingsmanifest pleit de partij onder meer voor nationaliseringen en voor investeringen in de openbare dienstverlening. De partij spreekt van een "radicaal manifest" voor de hervorming van het land, zo melden Britse media.

Het verkiezingsprogramma van Labour voorziet onder meer plannen om de spoor-, post-, water-, en energievoorzieningen in overheidshanden te plaatsen. Er moet ook werk worden gemaakt van gratis openbaar vervoer en meer huisvesting.

De voorziene verhoging van de pensioenleeftijd tot boven de 66 jaar moet dan weer worden ingetrokken.

Ook moet er forser worden geïnvesteerd in de nationale gezondheidszorg (NHS) en in het onderwijs.

De partij heeft het ook over de invoering van een taks op financiële transacties en hogere belastingen voor grootverdieners. Er moeten ook bijkomende belastingen voor oliebedrijven komen, om werk te maken van een groene omslag van de economie.

Maar de beslissing van een partijcongres om tegen 2030 klimaatneutraal te worden, wordt volgens de Britse openbare omroep BBC wel afgezwakt.

Partijleider Jeremy Corbyn heeft het bij de voorstelling van de plannen in Birmingham over een 'manifest van de hoop'.

Hij benadrukt ook dat het programma 'volledig doorgerekend' en uitvoerbaar is. 'De komende drie weken zullen de machthebbers en hun aanhangers vertellen dat al wat in dit manifest staat onmogelijk is (...) omdat ze geen echte verandering willen', aldus Corbyn. 'Maar als de bankiers, de miljardairs en het establishment dachten dat er niets werkelijks zou veranderen, waarom zouden ze ons dan zo fel aanvallen?'

Corbyn belooft ook werk te maken van nieuwe onderhandelingen met de EU over een brexitakkoord. Hij wil vervolgens een nieuw referendum organiseren waarin dat akkoord wordt voorgelegd aan de Britse bevolking, maar waarbij ook de keuze wordt aangeboden om alsnog in de EU te blijven.