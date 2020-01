Guy Verhofstadt en Manfred Weber komen in het Europees Parlement aan het roer van de Conferentie voor de Vernieuwing van Europa. Oppositiepartijen Groen en N-VA zijn sceptisch.

Guy Verhofstadt (Open VLD) wordt coördinator van de Conferentie voor de Vernieuwing van Europa in het Europees Parlement. De conferentie moet een platform worden waarop de Europese instellingen samen met burgers nadenken over de werking van de Unie.

Donderdagnamiddag geraakten de drie grootste fracties van het Europees Parlement het eens over de structuur van de Conferentie. Vervolgens mochten de fracties zelf kiezen wie ze afvaardigen voor de functie die ze toebedeeld krijgen. Verhofstadt, wiens naam al langer circuleerde, wordt door de eigen fractie voorgedragen.

De oud-premier zal de bijeenkomsten van de plenaire vergadering, de stuurgroep en de uitvoerende raad van de conferentie bij elkaar roepen, coördineren en leiden. Hij krijgt het gezelschap van christendemocraat Manfred Weber en een nog te bepalen sociaaldemocraat.

Voor de duidelijkheid: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Parlementsvoorzitter Sassoli en voorzitter van de Europese Raad hebben de formele leiding over het project. Verhofstadt en co. zijn als het ware de floor managers van de Conferentie.

Europees Parlementslid Petra De Sutter houdt een wrang gevoel over aan het feit dat net deze heren aan het roer komen. 'Ze behoren tot het establishment van het parlement en staan symbool voor de oude manier van werken. De twee staan haaks op de beloofde vernieuwing. In plaats van de Europese Unie zullen ze vooral zichzelf moeten heruitvinden.'

'Zeker Verhofstadt staat erom gekend dat hij zijn eigen ideeën heeft over de toekomst van Europa. Dit mag geen gelegenheid bieden om die ideeën zonder overleg door te drukken. Onze fractie zal daar nauwlettend over waken. Ik hoop bovendien dat de sociaaldemocratische afgevaardigde een vrouw wordt. Een mannenclub voor de vernieuwing zo wel erg old school zijn', zegt De Sutter.

Ook voormalig minister-president Geert Bourgeois toont zich sceptisch. 'Al zeker twee van de drie voorzitters behoren tot de oude garde van het Europees halfrond. Ik hoop dat het geen onderonsje wordt', klinkt het.

