Knack sprak met Marine Le Pen: 'De Belgische regering is gevallen dankzij het Vlaams Belang'

Marine Le Pen zit niet stil. In de peilingen zit ze in een nek-aan-nekrace met de partij van de Franse president Emmanuel Macron. De uiterst rechtse politica probeert op de golf te surfen die de Gele Hesjes in gang hebben gezet. Ondertussen hoopt ze bij de verkiezingen de Europese Unie op haar grondvesten te laten daveren. 'Guy Verhofstadt is het symbool van de wilde globalisering.'