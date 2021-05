Samen met 16 andere Europese regio's vraag de Vlaamse regering-Jambon om meer inspraak in Conferentie voor de Toekomst van Europa.

Afgelopen zondag, op Europadag, werd de Conferentie voor de Toekomst van Europa officieel afgetrapt. Het initiatief komt uit de hoge hoed van Frans president Emmanuel Macron en moet aan de hand van onder meer burgerdialogen tot een ingrijpende hervorming van de Europese Unie leiden. De dagelijkse leiding van het initiatief ligt in handen van drie uitvoerende raadsleden, onder wie Europarlementslid Guy Verhofstadt en bevoegd Eurocommissaris Dubravka ¦uica. Niet iedereen is echter opgezet met de manier waarop er aan de Conferentie gestalte gegeven wordt. In een open brief aan Verhofstadt en co. vraagt Vlaanderen samen met 16 andere regio's om meer inspraak in het opzet. 'We zien een zorgwekkende trend waarbij de EU-wetgeving onvoldoende rekening houdt met de rol van de regio's. (...) Subsidiariteit zou een grondbeginsel moeten zijn, maar in de praktijk lijkt het meer en meer te worden vergeten. Op die manier komt de besluitvorming steeds verder van de burgers weg te staan', klinkt het. 'Deze brief past in ons streven om de sterkere regio's binnen Europa te laten samenwerken en de stem van die regio's luider te laten klinken tegenover de Europese Commissie en andere Europese machtscentra', vertelt Jambon aan Knack. 'Ik wil binnen afzienbare tijd ook zelf initiatieven nemen om tot meer samenwerking tussen de sterke regio's in Europa te komen.'Vorige week woensdag was eurocommissaris ¦uica te gast in het Vlaams halfrond om de lancering van de Toekomstconferentie voor te stellen. Ook toen richtte Jambon zich tot de Kroatische om een meer prominente rol voor regio's te vragen. 'Wij zullen de stem van Vlaanderen blijven laten horen. Het vertrouwen in de Europese Unie en haar instellingen ligt in Vlaanderen hoger dan het gemiddelde in de EU. Laten we ons samen inzetten om dat vertrouwen te verdienen. Vlaanderen, een natie in wording, wil blijven schitteren in Europa', aldus de Vlaams minister-president. Zondag liet de Portugese minister van Europese Zaken Ana Paul Zacarias - Portugal is momenteel roterend voorzitter van de lidstaten optekenen - weten dat ze de vraag in overweging nemen. 'Het moeizaam bereikte compromis dateert pas van zondag, maar we staan open voor verbeteringen indien mogelijk', laat Verhofstadt aan Knack weten. De plenaire vergadering van de Conferentie zou midden juni voor de eerste keer samenkomen. Daar wordt onder meer de organisatie van heel het gebeuren bepaald. Het is niet de eerste keer dat de regering-Jambon met andere regio's de krachten bundelt om haar stem op Europees niveau kracht bij te zetten. In december vorig jaar benadrukten Vlaanderen en 23 andere regio's, waaronder Wallonië, in een open brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Raadsvoorzitter Charles Michel en voorzitter van het Europees halfrond David Sassoli weten dat ze nauwer betrokken wilden worden bij het Europese herstel na corona.