De Italiaanse Senaat heeft woensdag twee moties goedgekeurd ten gunste van de bouw van de hogesnelheidslijn tussen Lyon en Turijn. De motie van de Vijfsterrenbeweging (M5S) tegen dit project werd verworpen.

Het debat in de Senaat over de verschillende moties bracht heel wat spanningen teweeg tussen M5S en coalitiepartner Lega (uiterst rechts), die vóór de teksten stemde die het project steunen. 'We mogen ons geen rad voor de ogen draaien, de politieke kwestie blijft open', zei de fractieleider van Lega, Massimiliano Romeo. 'Maar als u deel uitmaakt van een regering en de eerste minister zegt dat het project gerealiseerd moet worden, dan is er geen alternatief, het is ook een kwestie van geloofwaardigheid van de regering in haar geheel', aldus de fractieleider.

M5S, dat zich altijd verzet heeft tegen deze spoorlijn, vroeg het parlement de realisatie ervan te blokkeren, zeggend dat 'het project nutteloos, kostelijk en oud' was, maar deze motie werd met 181 stemmen tegen 110 verworpen. De twee moties ten gunste van de bouw van de hst-lijn, ingediend door oppositiepartijen, kregen respectievelijk 180 en 181 stemmen voor. Het Italiaanse parlement keurde in 2016 al een wet goed voor de realisatie van het Frans-Italiaanse project.

Volgens een peiling die begin deze week bekendgemaakt werd, zijn zeven op de tien Italianen voorstander van het project, dat goederenvervoer per vrachtwagen wil beperken ten voordele van het spoor en de duur van de treinrit voor reizigers tussen Turijn en Lyon wil halveren tot twee uur.