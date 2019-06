De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft er maandag mee gedreigd ontslag te nemen als het gekibbel tussen de partijen die zijn populistische regering schragen niet ophoudt.

'Ik wil een duidelijk, eenduidig en snel antwoord, want het land kan niet wachten', zei de regeringsleider op een persconferentie in Rome. De boodschap van Conte is gericht aan het adres van de extreemrechtse Lega en de anti-establishment Vijfsterrenbeweging. Geruzie tussen beide coalitiepartners heeft de regering lamgelegd. 'Ik vraag aan elkeen van de twee politieke krachten een keuze te maken en mij te zeggen of ze nog de intentie hebben het regeerprogramma te volgen', zei de eerste minister. 'Indien niet, dan geef ik gewoonweg mijn mandaat terug in handen van het staatshoofd.'

De spanningen tussen beide partijen zijn de voorbije week alleen maar toegenomen, vooral ten gevolge van de Europese verkiezingen. De Vijfsterrenbeweging van vicepremier Luigi Di Maio verloor massaal aanhang, terwijl de Lega van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini een recordscore boekte.