Na Ibizagate davert de Oostenrijkse politiek op haar grondvesten. Naar alle waarschijnlijkheid volgen in september nieuwe verkiezingen. Maar had de zwijgende bondskanselier niet eerder moeten ingrijpen?

'In tegenstelling tot in het antieke theater, komt in Oostenrijk eerst de farce en dan pas de tragedie', schreef Falter-hoofdredacteur Armin Thurnher in zijn meest recente boek Ach, Österreich! (2017). Zijn woorden bleken ietwat profetisch nu de FPÖ-voorzitter en vicekanselier Heinz-Christian Strache en fractieleider Johann Gudenus moesten opstappen na de zogenaamde Ibizagate.

...