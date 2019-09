Op woensdag 23 oktober beslist het parlement of het definitief het licht op groen zet voor de Commissie van Ursula von der Leyen.

De hoorzittingen in het Europees Parlement met de kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie, onder wie toekomstig commissaris voor Justitie Didier Reynders (MR), gaan op maandag 30 september van start en zullen duren tot dinsdag 8 oktober. Dat heeft parlementsvoorzitter David Sassoli donderdag bekendgemaakt.

Von der Leyen stelde haar nieuwe ploeg dinsdag voor. Voor haar 26 commissarissen op 1 november aan de slag kunnen gaan, moeten ze slagen voor een hoorzitting in het Europees Parlement. Als een commissaris door de bevoegde parlementscommissie ongeschikt bevonden wordt, zal hij of zij vervangen moeten worden.

De hoorzittingen gaan op 30 september van start en duren tot 8 oktober. Volgens parlementsvoorzitter Sassoli zullen er vier hoorzittingen per dag gehouden worden: twee in de voormiddag en twee in de namiddag.

'Europese levenswijze'

Volgende week maandag zal von der Leyen aanwezig zijn op de vergadering van de fractievoorzitters van het Europees Parlement. Sassoli hoopt dat ze wat meer duiding zal kunnen geven bij de namen van de portefeuilles die ze haar verschillende kandidaat-commissarissen gegeven heeft. Zo is er ook in het parlement kritiek op de kandidaat-commissaris voor 'Bescherming van onze Europese levenswijze', de Griek Margaritis Schinas, die voor asiel en migratie bevoegd wordt. De naam van Schinas' portefeuille zou volgens critici suggereren dat Europa beschermd moet worden tegen migranten.

Sassoli lijkt von der Leyen echter het voordeel van de twijfel te geven, want hij denkt dat ze kort voor de voorstelling van haar ploeg nog een naam moest bedenken en dat er op die manier onzorgvuldig tewerk gegaan is.

Opvallende kritiek op de portefeuille van Schinas kwam er donderdag ook van uittredend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Voor hem staat 'Europese levenswijze' onder meer voor respect voor anderen, 'ongeacht het land waar ze vandaan komen'.

Juncker denkt niet dat Schinas' titel correspondeert met de opvattingen van de Griek, die jarenlang Junckers woordvoerder was. Volgens Juncker moet de naam van zijn bevoegdheid dan ook aangepast worden.