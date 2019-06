België steunt een nieuwe pijplijn die Europa in tweeën splijt. De reden? Lobbywerk van de Belgische gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van Knack.

Wat hebben de nieuwe Europese Commissievoorzitter, Russisch gas en de Belgische gemeenten met elkaar te maken? Ze spelen alle drie een cruciale rol in de omstreden aanleg van een nieuwe gasverbinding tussen Rusland en Duitsland. De 1.200 kilometer lange pijplijn Nord Stream 2 loopt via de Oostzee en de Baltische Zee tot in het Noord-Duitse dorpje Lubmin. Wanneer ze tegen het einde van dit jaar operationeel is, moet de verbinding ongeveer 26 miljoen Europese gezinnen bevoorraden met Russisch gas.

...