De Europese Commissie heeft haar langverwachte pakket wetgevende maatregelen gepresenteerd waarmee de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet worden. 'We doen dit om de mensheid een kans te geven'.

Het gaat om twaalf wetgevende voorstellen die de Europese klimaatwet moeten realiseren. Het pakket kreeg de naam Fit for 55 mee, een verwijzing naar de doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Tegen 2050 wil de Europese Unie helemaal klimaatneutraal zijn.

Verbod op verbrandingsmotoren

De opvallendste elementen in het pakket zijn een verbod op de verkoop van voertuigen met benzine- of dieselmotoren vanaf 2035, de uitrol van een netwerk van elektrische laadpalen, de invoering van CO2-uitstootrechten voor transport en gebouwen, de uitbreiding van het bestaande systeem voor de handel in uitstootrechten naar de scheepvaart en een belasting op kerosine.

Om de Europese industrie te beschermen tegen concurrentie uit werelddelen waar minder strenge klimaatregels gelden, wil de Commissie een soort CO2-grensheffing invoeren.

Om in voege te kunnen treden, moet het pakket wel nog worden goedgekeurd door de 27 lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Ambitieus

Het pakket werd woensdag voorgesteld door Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, vicevoorzitter Frans Timmermans van de Green Deal en de bevoegde eurocommissarissen.

Het gaat om het meest ambitieuze Europese klimaatplan ooit. 'We gaan veel vragen van onze burgers,' zei Frans Timmermans. 'We gaan ook veel van onze industrieën vragen, maar we doen het voor de goede zaak. We doen het om de mensheid een kans te geven.'

Het is onze taak om niet alleen het welzijn van onze generatie, maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen te verzekeren. Ursula von der Leyen

'Door nu te handelen kiezen we voor een betere, gezondere en welvarendere weg voor de toekomst,' aldus Von der Leyen. 'Het is onze taak om niet alleen het welzijn van onze generatie, maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen te verzekeren. Europa is klaar om de weg te tonen.'

Betaalbaarheid

Met deze 'wegenkaart' naar een klimaatneutraal Europa wil de Commissie niet enkel de strijd tegen klimaatverandering naar een hoger niveau tillen, ze gelooft ook dat de transitie naar een duurzamer economisch model voor nieuwe groei en jobs zal zorgen.

Vast staat dat het leven duurder zal worden voor burgers en bedrijven die niet op 'groen' overschakelen.

Om de vrees voor de sociale kostprijs van de maatregelen weg te nemen, stelt de Commissie voor om een sociaal klimaatfonds in het leven te roepen.

