De haven van Calais, van waaruit ferry's vertrekken richting Dover, is niet bezorgd over mogelijke brexit-chaos nu het einde van de overgangsperiode vanaf 1 januari een feit is.

'We zijn klaar', aldus havenchef Jean-Marc Puissesseau.

Belangrijk is dat bedrijven hun douaneformulieren hebben ingevuld, om zo vertragingen te vermijden. Wie dat niet doet, komt terecht op een afzonderlijke parking en moet bijkomende controles ondergaan.

Britse firma's dienen vanaf 1 januari hun goederen aan te geven bij de douane via een speciaal computersysteem vooraleer ze in de Europese Unie in te voeren, en vice versa. Bij aankomst krijgen vrachtwagenchauffeurs dan een groen licht, of een oranje, wat extra controles betekent.

'We hebben geoefend, en zijn op alles voorbereid', verzekert de havenbaas. Januari is trouwens traditioneel een rustige maand voor goederenverkeer.

Het handelsakkoord dat de Europese Unie en Groot-Brittannië op 24 december zijn overeengekomen, maakt volgens de havenbaas niet meteen een verschil voor Calais. De douaneformulieren dienen hoe dan ook te worden ingevuld, klinkt het.

Eerder dit jaar verlieten de Britten de Europese Unie. Een overgangsperiode loopt tot eind dit jaar.

