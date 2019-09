Grootschalige staking in Parijs tegen pensioenplannen Macron zorgt voor verkeersproblemen

In Parijs is het openbaar vervoer vrijdag zwaar verstoord door een staking. Volgens openbaarvervoermaatschappij RATP zijn 10 metrolijnen gesloten, zijn er amper RER's en rijdt gemiddeld één bus op de drie. De staking is de eerste grote actie van de vakbonden tegen de pensioenhervorming.

De Franse president Emmanuel Macro houdt een toespraak op de vooravond van de nationale feestdag, 13 juli 2019