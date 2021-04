Commotie in Frankrijk, nadat militairen in een open brief 'het verval' van het land hekelen. Critici menen dat ze een staatsgreep suggereren.

Het rechts-conservatieve Franse weekblad Valeurs Actuelles publiceerde vorige woensdag een open brief aan president Emmanuel Macron, waarin wordt opgeroepen om het patriottisme in het land te verdedigen. De brief werd ondertekend door een twintigtal generaals, een honderdtal hoge officieren en meer dan duizend andere militairen, aldus het blad. Allen zijn ze op rust.

Deze soldaten hekelen het 'verval' van Frankrijk, dat volgens hen door 'racialisme, islamisme en politiegeweld' onder druk komt te staan. Verder in de open brief suggereren de auteurs en ondertekenaars subversieve actie. 'Als er niets wordt gedaan, zal de laksheid zich onverbiddelijk in de samenleving blijven verspreiden, wat uiteindelijk zal leiden tot een explosie en de tussenkomst van onze actieve kameraden in een hachelijke missie om onze beschavingswaarden te beschermen en onze landgenoten op het nationale grondgebied te vrijwaren.'

Twee dagen later publiceerde Valeurs Actuelles een antwoord van Rassemlement National-voorzitter Marine Le Pen, gericht aan de auteurs van de oorspronkelijke brief: 'Ik nodig u uit om u aan te sluiten bij onze actie om deel te nemen aan de strijd die zich ontvouwt, een strijd die bovenal de strijd van Frankrijk is. Als burger en als politicus onderschrijf ik uw analyse en deel ik uw verdriet,' schreef ze.

Minister van de strijdkrachten Florence Parly reageerde zondag verontwaardigd en zei dat 'het leger niet dient om campagne te voeren, maar om Frankrijk te verdedigen'. 'De onverantwoordelijke tribune gepubliceerd in Valeurs Actuelles is enkel ondertekend door gepensioneerde militairen, die geen enkele functie meer hebben in onze legers en enkel zichzelf vertegenwoordigen,' reageerde ze op Twitter, eraan herinnerend dat 'twee onveranderlijke principes het optreden van de militairen ten opzichte van de politiek sturen: neutraliteit en loyaliteit.'

Deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique : neutralité et loyauté. Les mots de Madame Le Pen reflètent une méconnaissance grave de l'institution militaire, inquiétant pour quelqu'un qui veut devenir cheffe des armées. — Florence Parly (@florence_parly) April 25, 2021

'De woorden van mevrouw Le Pen weerspiegelen een ernstig misverstand over het leger, verontrustend voor iemand die hoofd van de strijdkrachten wil worden,' vervolgde zij, verwijzend naar haar kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2022. 'De politisering van de legers die Le Pen voorstelt zou ons militaire instrument en dus Frankrijk verzwakken.'

De linkerflank van het politieke spectrum, waaronderLa France Insoumise-kopstuk Jean-Luc Mélenchon, reageert ziedend op de open brief. Volgens de radicaal-linkse partijleider suggereren de voormalige militairen een staatsgreep en bleef de reactie van de regering te lang uit.

