Geert Mak: 'Europa heeft een stijve nek gekregen van het wegkijken'

Vijftien jaar na In Europa publiceert Geert Mak een vervolg. Zijn liefde voor Europa is er sindsdien niet minder op geworden, zijn bezorgdheid is des te groter. 'Als ik onder de auto ga liggen die de Europese Unie vandaag is, zie ik ontzettend veel draadjes en onderdelen die los zitten.'

Geert Mak: 'De Nederlanders kruipen piepend van angst onder hun bed als het woord 'macht' valt.' © Dieter Telemans

'Het is een kwalijke gewoonte om historici naar de toekomst te vragen', zucht Geert Mak wanneer het gesprek zijn einde nadert. 'Ik weet werkelijk niet hoe het hierna verder gaat. Op het einde van mijn boek schrijf ik: "Vanaf nu weet u, lezer, meer dan ik." Dat vind ik een troostende gedachte.'

...

