Fabrice Leggeri, hoofd van het Europese grens- en kustbewakingsagentschap Frontex, heeft donderdag zijn ontslag ingediend. Dat schrijven Der Spiegel en andere buitenlandse media, die de ontslagbrief van Leggeri hebben kunnen inkijken. De raad van bestuur van Frontex buigt zich vrijdag over het ontslag van de Fransman.

Frontex ligt al langer onder vuur voor zijn mogelijke betrokkenheid bij illegale pushbacks. Donderdag schreef het Duitse weekblad Der Spiegel nog dat het over bewijsmateriaal beschikt dat het agentschap inderdaad meegewerkt heeft aan het terugduwen van honderden migranten die de Griekse kust probeerden te bereiken.

Woensdag berichtte ook Le Monde al over de manier waarop Frontex pushbacks zou aanmerken als 'in Turkse wateren uitgevoerde operaties vóór vertrek'. Het Europees antifraudeagentschap OLAF voert al een tijdje onderzoek naar de mogelijke onregelmatigheden bij Frontex en zou binnenkort zijn volledig verslag publiceren.

Daarin zou volgens het Franse tijdschrift Le Point staan dat Leggeri de 'procedures niet gerespecteerd' heeft en zich 'deloyaal ten aanzien van de Europese Unie' heeft getoond. Ook voor zijn personeelsbeleid zou hij een veeg uit de pan krijgen.

Een bron dichtbij het onderzoek waar het persagentschap AFP mee kon spreken, bevestigt vrijdag dat het ontslag volgt op het OLAF-onderzoek. Een woordvoerder van de Duitse regering bevestigde het ontslag intussen en zei dat dit 'een nieuw begin' voor Frontex kan betekenen.

