Friedrich Merz is nu ook officieel de nieuwe voorzitter van de Duitse christendemocratische CDU. In een schriftelijke stemming per post haalde de 66-jarige partijveteraan 95,33 procent van de stemmen. Na de striemende nederlaag bij de parlementsverkiezingen van september 2021 moet Merz de CDU weer op de kaart zetten.

Bij een digitaal partijcongres van zaterdag 22 januari was Merz uitgekomen op 94,62 procent van de stemmen. De keuze voor de economie-expert was toen al niet meer dan een formaliteit. Bij een bevraging onder partijleden in december had hij 62,1 procent van de stemmen gehaald, meer dan een straat voorsprong op zijn uitdagers Norbert Röttgen en Helge Braun. De stemming per post was wettelijk verplicht om het resultaat van het digitaal partijcongres van 22 januari te bekrachtigen.

Merz kan je een 'comeback kid' noemen. Hij geldt als een oude rivaal van voormalig bondskanselier Angela Merkel. Hij werd bekend als oppositieleider tegen de rood-groene regering van kanselier Gerhard Schröder, maar in 2002 schoof Merkel hem koudweg aan de kant als CDU/CSU-fractievoorzitter in de Bondsdag, iets wat de begenadigde redenaar nooit heeft kunnen verkroppen. Zeven jaar later verliet hij ontgoocheld de politiek. Merz concentreerde zich op zijn zakencarrière en schopte het tot topman bij de Duitse afdeling van het Amerikaanse BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder.

Eind 2018 waagde hij een comeback op het politieke speelveld. Merz had geduld: bij twee verkiezingen voor het partijvoorzitterschap moest hij de duimen leggen. Eén keer voor Annegret Kramp-Karrenbauer, eigenlijk de gedoodverfde "natuurlijke opvolgster" van Angela Merkel, maar na een politiek schandaal in de deelstaat Thüringen gooide ze de handdoek. De andere keer, begin 2021, verloor hij nipt van Armin Laschet, die ook al de opvolger van Merkel moest worden. Na een regelrecht brokkenparcours tijdens de verkiezingcampagne leed die echter een schandelijke nederlaag en moest het kanseliersambt aan Olaf Scholz van de sociaaldemocratische SPD laten.

Merz geldt als iemand die goed ligt bij de partijbasis van de CDU, en niet zozeer bij de grote bonzen in de hoge echelons van de christendemocraten. Hij is populair bij de grote groep conservatieve CDU'ers die vinden dat de partij te veel naar links is opgeschoven en keerde zich uitdrukkelijk tegen het opendeurenbeleid voor migranten van Merkel. "We nemen de CDU over in een moeilijke periode", zei Merz maandag. Hij onderstreepte tegelijkertijd dat de conservatieve partij, die voor het eerst sinds heel lang op de oppositiebanken is beland, haar vertrouwen niet verloren heeft.

