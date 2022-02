Zittend Duits president Frank-Walter Steinmeier is zondag voor een tweede en laatste ambstermijn van vijf jaar verkozen. Dit heeft voorzitter Barbel Bas van de Bundestag bekendgemaakt.

De 66-jarige sociaaldemocraat kreeg in de Bundesversammlung in Berlijn in de eerste stemronde 1.045 van 1.425 geldige stemmen.

Die Bundesversammlung bestaat uit leden van het parlement, de Bondsdag, en evenveel vertegenwoordigers van de zestien deelstaten van Duitsland. In totaal gaat het om zowat 1.472 mensen.

De functie van president is in Duitsland vooral ceremonieel. Politieke macht heeft de president van de Bondsrepubliek nauwelijks. Het staatshoofd moet boven de partijen staan.

De 66-jarige Steinmeier kreeg de steun van de SPD en de twee andere regeringspartijen, de liberale FDP en de Groenen. Hij kreeg ook stemmen uit het conservatieve blok van CDU en CSU. Hij geldt daar als iemand die samenhang creëert in de democratie.

