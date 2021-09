De Nederlandse informateur Mariëtte Hamer adviseert de Tweede Kamer om een informateur van VVD-huize te benoemen die op zoek moet gaan naar een minderheidscoalitie. Dat schrijft ze in haar eindverslag dat ze aan voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer heeft overhandigd.

'Op basis van mijn bevindingen onder deel 5 moet ik echter helaas concluderen dat er op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op het vormen van een meerderheidscoalitie', schrijft de informateur. Dat vindt ze te betreuren omdat er 'op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen'.

Een minderheidscoalitie moet volgens Hamer bestaan uit een 'nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA'. Daarbij ligt volgens haar samenwerking met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie voor de hand. 'Omdat de zes partijen uit het brede midden de afgelopen decennia altijd met elkaar hebben geregeerd, dan wel hebben samengewerkt in akkoorden (Lenteakkoord, Pensioenakkoord, Klimaatakkoord).'

Vanuit VVD-kringen is al te horen dat die partij Johan Remkes gaat voordragen als nieuwe informateur. Dat zal dinsdagmiddag gebeuren als de Tweede Kamer over de informatie debatteert.

Deze week klapte de poging van Hamer om een meerderheidscoalitie te vormen. VVD en CDA willen niet een coalitie vormen met een links blok van PvdA én GroenLinks. Die laatste twee partijen waren VVD en CDA nog tegemoetgekomen door met een onderhandelingsteam te willen werken.

Verder wil D66 de huidige coalitie met ChristenUnie niet voortzetten. De ChristenUnie is dan weer de favoriete partner van VVD en CDA.

Hamer vindt het 'zeer zorgelijk' dat er geen meerderheidscoalitie mogelijk is.

