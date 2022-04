De extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon doet voor de derde keer een gooi naar het Franse presidentschap. Hij is de enige kandidaat van een zeer verdeeld links veld die meer dan 10 procent haalt in de peilingen.

Mélenchon begon zijn politieke carrière in de Parti Socialiste, waarvoor hij ook minister was in de regering van Lionel Jospin. In 2008 trok hij naar de Parti de gauche en werd in 2009 verkozen in het Europees Parlement. In 2012 was hij voor het eerst presidentskandidaat voor de coalitie Front de gauche, in 2017 een tweede keer voor zijn eigen partij France Insoumise.

De 70-jarige profileert zich als de 'anti-Macron' en hoopt de verrassingskandidaat te worden voor de tweede ronde. Daarvoor moet hij ook wel de gematigde linkse kiezers overtuigen, net als de mensen die niet van plan zijn om te gaan stemmen. Tijdens zijn derde 'grande marche pour la VIe République', voor een nieuw soort van politiek model met minder president, meer parlement en vooral meer ruimte voor het volk, riep hij de linkse kiezers op om hun morele verantwoordelijkheid op te nemen: 'deze verkiezing is een sociaal referendum. Jullie zijn gewaarschuwd.'

Meer recent heeft hij zijn pijlen gericht op de kiezers van de extreemrechtse Marine Le Pen, de tweede in de peilingen. De 70-jarige belooft een belasting op kapitaalinkomen, wil de oude vermogensbelasting (ISF) weer in het leven roepen, steunt het idee om prijzen voor basisbehoeften te bevriezen en wil een minimuminkomen van 1.063 euro netto - de armoedegrens in Frankrijk.

Hij wil ook dat de Fransen op hun 60 jaar op pensioen kunnen gaan na 40 jaar werken, en wil de pensioenuitkeringen op hetzelfde niveau brengen dan de minimumlonen, die hij wil optrekken tot 1.400 euro netto. Mélenchon wil ook extra verplegers en politieagenten rekruteren, de toegang tot visa vergemakkelijken en werknemers zonder papieren regulariseren.

De kandidaat pleit er ook voor de prostitutie af te schaffen en cannabis legaliseren, en wil dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65 procent daalt (in plaats van de huidige 40 procent). Tegen wil hij 2050 volledig overstappen naar hernieuwbare energie.

