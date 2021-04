Europese vrouwenorganisaties hebben een brief gestuurd naar voorzitter van de Europese Raad Charles Michel om zijn ontslag te vragen na 'Sofagate'. Al meer dan 2.500 mensen uit België, Frankrijk en Italië, maar ook uit niet-EU-landen hebben de brief in minder dan twee dagen tijd al ondertekend.

Europees president Michel is eerder deze week in opspraak gekomen tijdens zijn bezoek met Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Er waren slechts twee stoelen voorzien voor dat onderhoud en die werden door Michel en Erdogan gebruikt, terwijl Van der Leyen op de sofa moest plaatsnemen. Michel krijgt veel kritiek dat hij zo maar op de stoel ging zitten en er geen zaak van maakte dat er voor de vrouw in het gezelschap geen stoel werd voorzien.

Volgens de organisatie Fondation Millenia, een internationale organisatie die zich onder meer inzet voor de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, maakte Michel 'drie grote fouten' die 'een slag in het gezicht zijn van alle vrouwen'.

De fouten 'zijn in strijd met de diplomatie, de Europese Unie en de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van vrouwen', klinkt het.

'Als we die drie grote fouten in beschouwing nemen, is het vanzelfsprekend dat zwakke excuses de politieke leemte niet oplossen die u voor de EU hebt voorzaakt tegenover de burgers en de wereld', aldus de organisatie in de open brief aan Michel. Ze vermelden ook dat media wereldwijd over het incident hebben bericht en ermee gelachen hebben. 'We vragen dus uw ontslag als voorzitter van de Europese Raad.'

Onder de eerste ondertekenaars van de open brief bevinden zich onder meer de voorzitster van de Franstalige vrouwenraad van België Sylvie Lausberg, federaal parlementslid voor DéFI Sophie Rohonyi en voorzitster van de Ligue du Droit International des Femmes Annie Sugier.

'Vernedering door Turkije'

De Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune noemde 'Sofagate' zondag 'een vernedering door Turkije' van Von der Leyen. 'Het probleem in deze affaire is niet Europa, maar Turkije', zei hij. 'Het is een Turks probleem dat volgens ons opzettelijk is gebeurd.' Hij spreekt zo de hypothese tegen dat er fouten zijn gebeurd binnen het Europese protocol.

