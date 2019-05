analyse

Europese verkiezingen: waarom Verhofstadt en de sociaaldemocraten hun vel duur zullen verkopen

Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be

In de Europese Unie kalft de steun voor de traditionele politieke blokken zienderogen af. Guy Verhofstadt is ondanks het zetelverlies in Vlaanderen een van de grote morele winnaars. En de grote populistische golf die door sommigen werd voorspeld? Die kwam er niet.

Europese verkiezingen © Dino