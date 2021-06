De Europese Commissie wil, naar Amerikaans voorbeeld, een eigen hoofdepidemioloog om toekomstige pandemieën beter te beheersen.

De Europese Commissie zal dinsdagavond een communicatie presenteren waarin het een tiental lessen trekt uit de coronapandemie.

Een van de aanbevelingen is het voorstel om de Europese Unie een eigen hoofdepidemioloog te geven die de wetenschappers op nationaal niveau kan samenbrengen en zo gecoördineerde aanbevelingen te formuleren. Dat verneemt Knack uit goede bronnen.

Doorheen de coronacrisis werd al gauw duidelijk dat de Europese Unie nauwelijks bevoegdheden en capaciteiten heeft op vlak van Volksgezondheid. Ter illustratie: het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) heeft slechts één modellist ter zijner beschikking om voor de hele Europese Unie ontwikkelingen te analyseren en voorspellen.

Wegens dat acute gebrek aan brains heeft de Unie zich tijdens de coronapandemie noodgedwongen gericht tot de hoofdkwartieren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Een nauwe samenwerking die anders ook zou plaatsvinden, maar ook een waar de Unie zich niet exclusief wil baseren.

Daarom wordt ook voorgesteld om het ECDC en het Europees Medicijnenagentschap (EMA) te versterken. Daarover verzamelen de nationale ministers van Volksgezondheid vandaag in Luxemburg, samen met eurocommissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides. Die laatste zal het voorstel om voor een Europese hoofdepidemioloog dinsdagnamiddag toelichten.

