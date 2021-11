De Europese lidstaten hebben zich donderdag achter het voorstel van de Commissie geschaard om een strenger, meer geactualiseerd regelgevend kader op te leggen aan grote digitale bedrijven als Google, Amazon en Facebook.

Eerder deze week deed ook de bevoegde commissie van het Europees Parlement dat. Zo kunnen de finale onderhandelingen over de wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) stilaan aangevat worden.

De wet is een onderdeel van een breder pakket dat nieuwe regels oplegt voor alle digitale diensten. Zoekmachines, sociale netwerken en andere 'systemische' spelers zullen er onder meer voor moeten zorgen dat de software van derden goed functioneert op hun platforms en dat gebruikersdata correct worden beheerd. 'Vandaag hebben we een mijlpaal bereikt bij het vormen van een meer open en meer competitieve digitale markt', zegt de Sloveense minister Zdravko Pocivalsek, die donderdag de vergadering van zijn EU-collega's bevoegd voor Interne Markt voorzat.

De nieuwe wet is van toepassing op de zogenaamde poortwachters, techreuzen die door hun omvang sleutelposities innemen op de markt. Zij zullen in de toekomst duidelijk weten aan welke 'do's and don'ts' ze zich moeten houden, in plaats van vervolging te riskeren voor oneerlijke handelspraktijken, zoals vandaag nog het geval is.

De Raad heeft het Commissievoorstel wel op enkele belangrijke punten aangepast. Zo herschreef hij de criteria voor het definiëren van een poortwachter. De lidstaten willen het gebruikers ook makkelijker maken om zich uit te schrijven van de diensten die de platforms aanbieden.

Wellicht keurt de plenaire vergadering van het Europees Parlement het mandaat van zijn onderhandelaars voor de gesprekken met de Raad volgende maand definitief goed. Dan kunnen de onderhandelingen tussen de twee instellingen over de DMA in de loop van 2022 van start gaan.

Een ander voorstel waar de lidstaten zich donderdag over buigen, is dat over een wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA). Ook daar wordt een akkoord verwacht, als opstap naar onderhandelingen met het parlement.

Eerder deze week deed ook de bevoegde commissie van het Europees Parlement dat. Zo kunnen de finale onderhandelingen over de wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) stilaan aangevat worden. De wet is een onderdeel van een breder pakket dat nieuwe regels oplegt voor alle digitale diensten. Zoekmachines, sociale netwerken en andere 'systemische' spelers zullen er onder meer voor moeten zorgen dat de software van derden goed functioneert op hun platforms en dat gebruikersdata correct worden beheerd. 'Vandaag hebben we een mijlpaal bereikt bij het vormen van een meer open en meer competitieve digitale markt', zegt de Sloveense minister Zdravko Pocivalsek, die donderdag de vergadering van zijn EU-collega's bevoegd voor Interne Markt voorzat. De nieuwe wet is van toepassing op de zogenaamde poortwachters, techreuzen die door hun omvang sleutelposities innemen op de markt. Zij zullen in de toekomst duidelijk weten aan welke 'do's and don'ts' ze zich moeten houden, in plaats van vervolging te riskeren voor oneerlijke handelspraktijken, zoals vandaag nog het geval is. De Raad heeft het Commissievoorstel wel op enkele belangrijke punten aangepast. Zo herschreef hij de criteria voor het definiëren van een poortwachter. De lidstaten willen het gebruikers ook makkelijker maken om zich uit te schrijven van de diensten die de platforms aanbieden. Wellicht keurt de plenaire vergadering van het Europees Parlement het mandaat van zijn onderhandelaars voor de gesprekken met de Raad volgende maand definitief goed. Dan kunnen de onderhandelingen tussen de twee instellingen over de DMA in de loop van 2022 van start gaan. Een ander voorstel waar de lidstaten zich donderdag over buigen, is dat over een wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA). Ook daar wordt een akkoord verwacht, als opstap naar onderhandelingen met het parlement.