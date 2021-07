De Europese Commissie heeft dinsdag een nieuwe batterij voorstellen op tafel gelegd om de samenwerking van de lidstaten in de strijd tegen witwaspraktijken en terreurfinanciering aan te snoeren.

Het dagelijks bestuur van de Europees Unie wil onder meer een nieuw Europese agentschap, de aanpak van cryptomunten en een plafond van 10.000 euro voor transacties in cash.

Op Europees niveau bestaat al een kader voor de strijd tegen witwassen, maar in de praktijk profiteren criminele organisaties nog steeds van de verschillen in aanpak in de lidstaten en tal van achterpoortjes om illegale opbrengsten in het financiële systeem en de reguliere economie te pompen. Bovendien moeten er nieuwe uitdagingen, zoals cryptomunten, aangepakt worden.

'We hebben de voorbije jaren enorme stappen gezet en onze regels behoren nu al tot de strengste ter wereld, maar ze moeten consistent toegepast worden en er moet nauwgezet toezicht uitgeoefend worden om ervoor te zorgen dat de regels ook echt doeltreffend zijn', lichtte vicevoorzitter Valdis Dombrovskis toe.

Volgens de Europese politiedienst Europol zijn verdachte geldstromen goed voor ongeveer 1 procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie, of zo'n 130 miljard euro. 'De omvang van het probleem mag niet onderschat worden', waarschuwde eurocommissaris voor Financiële diensten Mairead McGuinness.

Volgens McGuinness dringt meer toezicht en coördinatie op Europees niveau zich op. De huidige richtlijn laat de lidstaten ook te veel manoeuvreerruimte. Daarom wil de Commissie met meer dwingende verordeningen werken. De blikvanger is die over de oprichting van AMLA, een Europese autoriteit van 250 man sterk die vanaf 2024 toezicht moet houden op de toepassing van de Europese regels en het werk van nationale autoriteiten moet coördineren. Over bepaalde bijzonder riskante financiële instellingen zou AMLA bovendien zelf rechtstreeks toezicht uitoefenen.

Daarnaast is er een nieuwe verordening die de regels over bijvoorbeeld de uiteindelijk begunstigde ('beneficial ownership'), zorgvuldigheidseisen ('due diligence') en de bevoegdheden van de financiële inlichtingendiensten meer harmoniseert. De Commissie wil ook de bestaande nationale registers van bankrekeningen met elkaar verbinden en de gerechtelijke autoriteiten toegang verschaffen tot dit systeem.

Alle Europese regels worden ook van toepassing op de sector van de cryptomunten. Het moet er onder meer voor zorgen dat transacties in cryptoactiva als bitcoin volledig traceerbaar zijn en dat deze munten niet gebruikt kunnen worden om crimineel geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Anonieme portefeuilles met crypto-activa worden verboden, net zoals ook anonieme bankrekeningen dat zijn.

Tenslotte breekt de Commissie ook een lans voor een Europees plafond op transacties in cash. Ze legt de limiet op 10.000 euro. In België en andere lidstaten ligt de lat al lager, maar in Kroatië bijvoorbeeld geldt een plafond van 15.000 euro en in één op drie lidstaten, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Cyprus, is er geen limiet.

De voorstellen moeten nog behandeld worden door de lidstaten en het Europees Parlement.

