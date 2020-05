Het herstelfonds waarmee de Europese Commissie de landen, regio's en sectoren wil helpen die getroffen zijn door de coronacrisis, zal over een capaciteit van 750 miljard euro beschikken. 500 miljard euro zal bestaan uit subsidies die de begunstigden niet rechtstreeks moeten terugbetalen, de overige 250 miljard zouden leningen zijn. Dat schrijven het persagentschap DPA en andere Duitse media woensdag.

Het is al enkele weken uitkijken naar het Commissievoorstel. Terwijl sommige, vooral zuidelijke lidstaten pleiten voor Europese subsidies om het economisch herstel aan te zwengelen, houden landen als Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk (de 'zuinige vier') vast aan leningen. Als de informatie van DPA klopt, zou de Commissie dus vooral met subsidies willen werken. Ook het totaalbedrag van het herstelfonds bleef tot nu een goed bewaard geheim.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel legden vorige week een plan van 500 miljard euro op tafel, maar daar zou de Commissie nu dus nog eens de helft willen bijdoen. Hoe dan ook zullen de 27 EU-lidstaten een akkoord moeten vinden over de contouren van het herstelfonds en de eraan gekoppelde modaliteiten. Het hele plan wordt bovendien gelinkt aan de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Von der Leyen neemt om 13.30 uur het woord in de plenaire vergadering van het parlement.

