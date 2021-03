De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan hun vaccinatiecampagnes sneller uit te rollen. 'We hebben het punt bereikt waarbij het zwaartepunt van het Europese vaccinatieprogramma zich eerder bevindt bij de uitrol in de lidstaten dan bij het programma zelf', zei vicevoorzitter Margaritis Schinas maandag.

De Europese vaccinatiestrategie kwam eind januari zwaar onder vuur te liggen, maar volgens Schinas is de campagne 'een succes'. De vicevoorzitter wees erop dat criticasters al in de eerste weken van een grootschalig programma een oordeel hebben geveld, op basis van de 'abrupte' aankondiging van leveringsproblemen bij één producent.

'Sindsdien is de situatie voortdurend verbeterd. We hebben het punt bereikt waarbij het zwaartepunt van het programma zich eerder bevindt bij de uitrol in de lidstaten dan bij het programma zelf', zo verklaarde Schinas na afloop van een digitale vergadering met de Europese ministers van Volksgezondheid.

Aarzelingen

Op haar beurt maande ook eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides de lidstaten aan om een tandje bij te steken. 'Het is cruciaal dat er geen kloof ontstaat tussen geleverde en toegediende doses en dat er geen vaccins onbenut blijven', zei ze. Vorige week berichtte de Britse krant The Guardian nog dat vier op vijf geleverde vaccins van AstraZeneca in de EU nog niet toegediend zijn. Dat er vaccins gestockeerd worden, kan volgens Kyriakides te maken hebben met de keuze om een tweede prik per patiënt te vrijwaren, maar ook met 'aarzelingen'. 'Het is belangrijk dat de lidstaten dit aanpakken', verklaarde de Cypriotische.

De ministers wisselden informeel van gedachten over hun nationale strategieën. In België bespreken de ministers van Volksgezondheid woensdag de kwestie. Op de agenda staat de eventuele toediening van het vaccin van AstraZeneca aan 55-plussers, en het mogelijke uitstel van een tweede prik van het vaccin van Pfizer. Dinsdag wordt een advies van de Hoge Gezondheidsraad daarover verwacht. (Belga)

