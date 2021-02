De Europese Commissie is verontrust over de stopzetting van de licentie van Klubradio, het grootste onafhankelijke radiostation in Hongarije.

Dit 'verergert onze bezorgdheden over de persvrijheid en het pluralisme in de media' in het land, verklaarde een woordvoerder.

Klubradio verloor dinsdag bij een rechtbank in Boedapest een beroep over zijn licentie. Mediawaakhond NMHH, in 2011 opgericht onder het bewind van premier Viktor Orban, had vorig jaar geweigerd om de licentie te verlengen omdat het regeringskritische radiostation bepaalde administratieve documenten te laat had ingediend. De licentie verstrijkt op 14 februari.

'We staan in contact met de Hongaarse autoriteiten om te verzekeren dat Klubradio op wettelijke wijze kan blijven opereren', reageerde de woordvoerder. De Commissie bekijkt ook of de Europese regels worden gerespecteerd, met name die over het gebruik en de toewijzing van radiospectrum. Daar geldt het non-discriminatiebeginsel. 'Indien mogelijk en noodzakelijk zullen we niet aarzelen actie te ondernemen', aldus de zegsman.

De Commissie maakt zich al langer zorgen uit over de persvrijheid en de pluraliteit van de media in Hongarije, onder meer in het rapport over de rechtsstaat dat in september is gepubliceerd. Ook vanuit mededingingsoogpunt wordt Hongarije onder de loep genomen. De Commissie bekijkt mogelijke overcompensatie van de openbare omroep en specifieke steun voor regeringsvriendelijke media via advertenties.

Ook zorgen over Polen

Ook over het medialandschap in Polen moest de Commissie woensdag opnieuw haar bezorgdheid uitspreken. Daar hebben onafhankelijke media woensdag hun berichtgeving opgeschort om te protesteren tegen een nieuwe advertentietaks. Volgens de conservatieve regering in Warschau moet de taks helpen om het budgettaire gat te vullen dat de coronacrisis heeft geslagen. De onafhankelijke media stellen echter dat de maatregel hen viseert en de persvrijheid ondermijnt.

'We hebben de zwarte schermen gezien', beaamde de woordvoerder. 'We verwachten dat lidstaten verzekeren dat hun budgettair of ander beleid niet raakt aan hun verplichting om een vrij, onafhankelijk en divers media-ecosysteem te vrijwaren', zei hij. 'Dat is nog belangrijker in tijden van een pandemie die de mediasector hard heeft getroffen.'

