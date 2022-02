De gesprekken tussen de Europese Commissie en de Britse regering over de uitvoering van de afspraken die in de context van de brexit gemaakt werden over Ierland en Noord-Ierland, verlopen constructief. Dat heeft Europees commissaris Maros Sefcovic maandag gezegd, na een nieuwe ontmoeting met de Britse buitenlandminister Liz Truss. 'Ik zou de gesprekken willen samenvatten als noch een doorbraak, noch een mislukking', zei Sefcovic na afloop.

Sefcovic en Truss zaten maandag een nieuwe vergadering van het zogenoemde Joint Committee voor, dat de implementatie van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU opvolgt. De twee politiek meest gevoelige onderwerpen werden besproken: de rechten van Europese burgers in het VK en van Britten in de EU, en de uitvoering van het protocol over Ierland en Noord-Ierland.

In een gemeenschappelijke verklaring die na de vergadering werd vrijgegeven, zeggen Sefcovic en Truss dat het vrijwaren van het Goedevrijdagakkoord voor hen van primordiaal belang blijft. Dat betekent dus dat er geen harde grens op het Ierse eiland mag komen, ook al heeft de oplossing die daar enkele jaren voor werd uitgewerkt aan Britse zijde voor heel wat frustraties gezorgd. Denk in de eerste plaats aan goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd en nu aan controles moeten worden onderworpen. Er wordt al maanden over betere afspraken onderhandeld, maar die leverden nog geen definitief resultaat op.

'Ik zou de gesprekken willen samenvatten als noch een doorbraak, noch een mislukking', zei Sefcovic. Na contacten met het Noord-Ierse bedrijfsleven, het middenveld en de regionale instellingen, blijft hij ervan overtuigd dat 'we gefocust moeten blijven op praktische oplossingen, vooral op het vlak van douane en het verhandelen van sanitaire en fytosanitaire goederen'. Wat de burgerrechten betreft, toont Sefcovic zich bezorgd over de in zijn ogen wankele verblijfsstatus van EU-burgers in het VK. 'Ik betreur de Britse positie en zal onze volgende stappen overwegen', zei hij.

