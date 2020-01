Voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli (S&D) liet tijdens de openingszitting alle nationale en regionale vlaggen uit het halfrond verwijderen. Volgens Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) wil Sassoli de confrontatie aangaan.

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli besliste maandagnamiddag om de kleine nationale en regionale vlaggetjes op de banken in het Europees halfrond te laten verwijderen. 'Normaal zet een assistent al onze vlaggetjes klaar', vertelt Europees Parlementslid voor Vlaams Belang Gerolf Annemans. 'Maar deze ochtend waren die nergens te bespeuren. We dachten dat onze assistent ziek was of een platte band had. Maar bleek dat Sassoli de vlaggetjes in een kartonnen doos heeft laten verzamelen.'

Een bron binnen het Europees Parlement bevestigt aanKnack dat Sassoli zich beroept op het interne reglement. 'Artikel 10, paragraaf drie, verbiedt Europarlementsleden om spandoeken te tonen. Voordien werd die niet toegepast, daar komt nu verandering in ', klinkt het.

Volgens Annemans is dat een drogreden. 'Vlaggetjes zijn toch geen spandoeken? Sassoli wil gewoon de confrontatie aangaan. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd'.

Of ook Europese vlaggetjes verboden zullen worden, is voorlopig onduidelijk.

De Europese Unie glijdt verder af. De autocratische socialist Sassoli die tot voorzitter werd aangeduid van het Europees Parlement, heeft de ordediensten opdracht gegeven om alle nationale vlaggen op de banken van parlementsleden in beslag te laten nemen. Wordt vervolgd! pic.twitter.com/N18zIIJBHk — Gerolf Annemans (@gannemans) January 13, 2020

