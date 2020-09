Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met de verhoging van de eigen middelen van de Europese Unie. Dat is nodig om het economische herstelfonds van 750 miljard euro in de steigers te zetten.

Het zogenaamde eigenmiddelenbesluit legt de inkomsten van de Europese Unie vast en de goedkeuring ervan is doorgaans een zaak die enkel technocraten bezighoudt. Dat is nu even anders. Het optillen van de bovengrenzen in het besluit gaat de Europese Commissie in staat stellen om voor het eerst op grote schaal geld te lenen. Daarmee wordt het historische herstelfonds van 750 miljard euro gefinancierd waarmee de EU de coronacrisis te boven wil komen.

Het Europees parlement gaf woensdag met 455 tegen 146 stemmen (88 onthoudingen) groen licht. Niet dat de Europarlementsleden veel zeg hebben over de inkomstenzijde van de Europese begroting, maar hun advies is wel een noodzakelijke stap.

Het is nu aan de lidstaten om het besluit unaniem goed te keuren en dan kunnen de ratificatieprocedures in de nationale parlementen starten. De hele procedure zou tegen het jaareinde rond moeten zijn.

Op de achtergrond woedt intussen volop het debat over de terugbetaling van de schulden, een termijn die zich uitstrekt tot 2058. Het parlement staat in die politiek geladen discussie op de barricades voor nieuwe Europese inkomstenbronnen. Het halfrond dringt aan op een juridisch bindend tijdschema voor de invoering van onder meer een taks op plastic voor eenmalig gebruik, een CO2-grenstaks, een digitaks en een belasting op financiële transacties.

Het zogenaamde eigenmiddelenbesluit legt de inkomsten van de Europese Unie vast en de goedkeuring ervan is doorgaans een zaak die enkel technocraten bezighoudt. Dat is nu even anders. Het optillen van de bovengrenzen in het besluit gaat de Europese Commissie in staat stellen om voor het eerst op grote schaal geld te lenen. Daarmee wordt het historische herstelfonds van 750 miljard euro gefinancierd waarmee de EU de coronacrisis te boven wil komen. Het Europees parlement gaf woensdag met 455 tegen 146 stemmen (88 onthoudingen) groen licht. Niet dat de Europarlementsleden veel zeg hebben over de inkomstenzijde van de Europese begroting, maar hun advies is wel een noodzakelijke stap. Het is nu aan de lidstaten om het besluit unaniem goed te keuren en dan kunnen de ratificatieprocedures in de nationale parlementen starten. De hele procedure zou tegen het jaareinde rond moeten zijn. Op de achtergrond woedt intussen volop het debat over de terugbetaling van de schulden, een termijn die zich uitstrekt tot 2058. Het parlement staat in die politiek geladen discussie op de barricades voor nieuwe Europese inkomstenbronnen. Het halfrond dringt aan op een juridisch bindend tijdschema voor de invoering van onder meer een taks op plastic voor eenmalig gebruik, een CO2-grenstaks, een digitaks en een belasting op financiële transacties.