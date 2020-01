Het Europees Parlement zal aanstaande maandag in Straatsburg bij de opening van de eerste plenaire zitting van het nieuwe jaar de Catalaanse politici Carles Puigdemont, Toni Comin en Oriol Junqueras officieel als leden erkennen. Dat blijkt uit een interne nota die maandag circuleerde in het halfrond.

Puigdemont, Junqueras en Comin werden in mei verkozen als Europees parlementslid. De drie hebben hun zetel in Straatsburg nog niet kunnen opnemen omdat Spanje eiste dat ze eerst trouw aan de Spaanse grondwet zouden zweren. Junqueras zit echter in de cel, en Puigdemont en Comin verblijven in België en vrezen opgepakt te worden wanneer ze voet aan grond zouden zetten in Spanje. Omdat Spanje de namen van de Catalaanse verkozenen niet doorspeelde aan het Europees Parlement, bleven de drie zitjes in het halfrond leeg.

Het Europees Parlement trekt nu echter zijn conclusies uit het recente arrest van het Europese Hof van Justitie, dat stelt dat de drie immuniteit genoten vanaf de bekendmaking van de verkiezingsresultaten en aan de openingszitting hadden moeten kunnen deelnemen. 'Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie op 19 december zal het Europees Parlement op de plenaire zitting van 13 januari nota nemen van de verkiezing van Puigdemont, Comin en Junqueras tot leden van het Europees Parlement met ingang van 2 juli 2019 (de openingszitting van de huidige legislatuur, nvdr)', zo staat in een administratieve memo die maandag is verspreid in het parlement. De administratie van het Europees Parlement zal de volledige accreditatie van de drie politici zonder verdere vertragingen verwerken, luidt het.

Puigdemont en Comin hadden eind vorig jaar al hun voorlopige badge opgehaald bij de gebouwen van het parlement in Brussel. Begin dit jaar schortte het Brussels gerecht de Spaanse Europese aanhoudingsbevelen tegen de twee op. Voormalig vicepresident Junqueras is veroordeeld tot 13 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

De advocaat van de Spaanse staat heeft echter aan het hooggerechtshof in Madrid gevraagd om Junqueras de toestemming te geven om de gevangenis te verlaten om zijn functie op te nemen. De beslissing wordt in de komende dagen verwacht. Indien Spanje de immuniteit van de drie verkozen Europarlementsleden wil laten opheffen, dan moet een vraag in die zin gericht worden aan het Europees Parlement.

Daarover wordt in het halfrond dan met eenvoudige meerderheid gestemd nadat de voorzitter van het halfrond dat heeft aangekondigd én het comité voor Juridische Zaken de zaak ontvankelijk verklaard. Tijdens het onderzoek in het comité krijgen de parlementsleden wiens immuniteit in vraag wordt gesteld het recht om zich te verdedigen.