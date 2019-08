Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moet wegens gezondheidsredenen verstek laten gaan voor de aanstaande G7-top in Frankrijk. Dat heeft een woordvoerster van de Commissie maandag bevestigd.

Juncker moest het voorbije weekend zijn vakantie in Oostenrijk staken voor een dringende medische ingreep. De Luxemburger keerde naar zijn thuisland terug om zijn galblaas te laten verwijderen. Volgens de woordvoerster is de operatie goed verlopen, maar Juncker herstelt nog steeds in het ziekenhuis en zijn dokters hebben hem afgeraden om te reizen.

Daarom zal hij niet deelnemen aan de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de zeven grootste industrielanden, van 24 tot 26 augustus in Biarritz.

Juncker zal contact opnemen met de Franse president Emmanuel Macron en Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk, zo meldde de woordvoerster. Ze voegde wel toe dat het niet de gewoonte is dat staatshoofden en regeringsleiders worden vervangen op zo'n toppen. Het is in het verleden nog wel gebeurd dat de Europese Unie enkel vertegenwoordigd werd door de voorzitter van de Raad of de Commissie, besloot ze.