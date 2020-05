Europarlementslid Kris Peeters (CD&V) wil dat online criminaliteit kordater wordt aangepakt. 'We zijn te afhankelijk van privébedrijven', zegt Peeters.

Kinderporno, nepnieuws over het coronavirus, een livestream van schietpartijen, propagandamateriaal van Islamitische Staat ... Volgens Europees Parlementslid Kris Peeters (CD&V) is het hoog tijd dat de Europese Unie de regelgeving over criminaliteit op het internet moeten worden vernieuwd. 'Hoewel het online landschap indringend is veranderd, dateert de laatste richtlijn al van twintig jaar geleden. Momenteel wordt een stukje online informatie in de ene lidstaat als illegaal beschouwd, terwijl dat in een buurland perfect is toegelaten', aldus Europarlementslid Kris Peeters (CD&V).

De Europese Commissie wil volgend jaar met een nieuw voorstel komen waarin de regels van 2000 grondig worden geactualiseerd. Daarom komt het - naar verwachting - volgend jaar met een voorstel rond een Digital Services Act dat uiteindelijk door het Europees parlement en de lidstaten moet worden goedgekeurd. Ter voorbereiding van het Commissievoorstel hebben drie parlementaire comités een rapporteur aangeduid die vanuit een specifieke invalshoek krijtlijnen moet uittekenen waarmee de Commissie aan de slag kan.

Peeters is verantwoordelijk voor de relatie tussen internetmaatregelen enerzijds en de burgergelijke vrijheden anderzijds. 'Momenteel bestaat er geen Europese definitie van illegale content. Daarom moeten we de regels tussen de lidstaten opnieuw harmoniseren zonder het vrije internetgebruik in te perken. Dat is een gevoelige, maar noodzakelijke evenwichtsoefening. We moeten illegale inhoud online net zo krachtig aanpakken als illegale inhoud offline. Een bericht verwijderen volstaat niet, de verantwoordelijke diensten moeten ook tot vervolging overgaan', zegt Peeters.

De voormalige Vlaamse minister-president wil de hefboom van de overheden versterken en vraagt meer verantwoordelijkheid van de online platformen. 'Momenteel zijn we té afhankelijk van de vrijwillige medewerking van buitenlandse platformen om illegale berichten te laten verwijderen. Die samenwerking moeten we verbeteren zodat we krachtdadiger kunnen optreden', klinkt het. Daarom pleit Peeters voor een onafhankelijk Europees orgaan dat toeziet of de algoritmes die platformen gebruiken illegale inhoud in voldoende mate uitfilteren en indien noodzakelijk evenredige sancties opleggen.

Kinderporno, nepnieuws over het coronavirus, een livestream van schietpartijen, propagandamateriaal van Islamitische Staat ... Volgens Europees Parlementslid Kris Peeters (CD&V) is het hoog tijd dat de Europese Unie de regelgeving over criminaliteit op het internet moeten worden vernieuwd. 'Hoewel het online landschap indringend is veranderd, dateert de laatste richtlijn al van twintig jaar geleden. Momenteel wordt een stukje online informatie in de ene lidstaat als illegaal beschouwd, terwijl dat in een buurland perfect is toegelaten', aldus Europarlementslid Kris Peeters (CD&V). De Europese Commissie wil volgend jaar met een nieuw voorstel komen waarin de regels van 2000 grondig worden geactualiseerd. Daarom komt het - naar verwachting - volgend jaar met een voorstel rond een Digital Services Act dat uiteindelijk door het Europees parlement en de lidstaten moet worden goedgekeurd. Ter voorbereiding van het Commissievoorstel hebben drie parlementaire comités een rapporteur aangeduid die vanuit een specifieke invalshoek krijtlijnen moet uittekenen waarmee de Commissie aan de slag kan. Peeters is verantwoordelijk voor de relatie tussen internetmaatregelen enerzijds en de burgergelijke vrijheden anderzijds. 'Momenteel bestaat er geen Europese definitie van illegale content. Daarom moeten we de regels tussen de lidstaten opnieuw harmoniseren zonder het vrije internetgebruik in te perken. Dat is een gevoelige, maar noodzakelijke evenwichtsoefening. We moeten illegale inhoud online net zo krachtig aanpakken als illegale inhoud offline. Een bericht verwijderen volstaat niet, de verantwoordelijke diensten moeten ook tot vervolging overgaan', zegt Peeters. De voormalige Vlaamse minister-president wil de hefboom van de overheden versterken en vraagt meer verantwoordelijkheid van de online platformen. 'Momenteel zijn we té afhankelijk van de vrijwillige medewerking van buitenlandse platformen om illegale berichten te laten verwijderen. Die samenwerking moeten we verbeteren zodat we krachtdadiger kunnen optreden', klinkt het. Daarom pleit Peeters voor een onafhankelijk Europees orgaan dat toeziet of de algoritmes die platformen gebruiken illegale inhoud in voldoende mate uitfilteren en indien noodzakelijk evenredige sancties opleggen.