De Europese Commissie bestelt nog eens 300 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Daarmee wordt de oorspronkelijke bestelling verdubbeld. Premier Alexander De Croo (Open VLD) ziet er het bewijs in dat 'de Europese aanpak werkt'.

De Europese Commissie maakte vrijdagochtend bekend dat ze 300 miljoen extra dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech reserveert, met een optie voor nog eens 100 miljoen dosissen extra. Die komen bovenop de 300 miljoen doses die al gereserveerd waren. De Europese Commissie heeft ook zicht op 160 miljoen dosissen van het Moderna-vaccin.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageert verheugd. De extra doses zorgen ervoor dat ook ons land sneller kan vaccineren, zegt hij. 'Dit is een gamechanger. Het betekent dat we ook in ons land de vaccinaties kunnen versnellen en sneller meer mensen kunnen beschermen.'

Volgens De Croo bewijst de verdubbeling van het aantal vaccins 'dat de Europese aanpak werkt'. De afgelopen dagen klonk hier en daar kritiek op de Europese werkwijze, omdat niet-EU-landen schijnbaar sneller en meer konden vaccineren. 'Als kleinere lidstaten zoals België deze onderhandelingen op hun eentje hadden moeten voeren, hadden we nooit zoveel toegang tot vaccins gehad', maakt De Croo zich sterk. 'We hadden vorig jaar op één of twee vaccins moeten gokken, zonder te weten of de ontwikkelingen uiteindelijk tot iets zouden leiden.'

'België speelde cruciale rol'

Op dit moment zijn twee coronavaccins toegelaten op de Europese markt: dat van Pfizer/BioNTech en dat van Moderna. De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zitten in een eindfase. Ook met die producenten heeft de Europese Commissie contracten onderhandeld. De Croo benadrukt dat België in de ontwikkeling van een aantal vaccins 'een cruciale rol' heeft gespeeld. Het vaccin van Pfizer wordt voor de EU bijvoorbeeld in het Antwerpse Puurs geproduceerd 'Dat is iets waar we best wat trotser op zouden mogen zijn.'

