Regionale actoren zouden moeten helpen om de spanningen in het oosten van de Middellandse Zee te doen afnemen, zo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag gezegd. Hij voegde eraan toe dat Ankara in het gebied zal blijven boren naar grondstoffen, ondanks het geschil met Griekenland.

Turkije zoekt geen ruzie in de regio, zei Erdogan bij de opening van een elektriciteitscentrale in Ankara. 'We verwachten dat onze tegenpartijen stappen zetten om de spanningen te verminderen en de weg openen voor dialoog.'

De NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije liggen overhoop over maritieme grenzen in een gebied dat rijk zou zijn aan aardolie en -gas. Griekenland en de Europese Unie zeggen dat de booractiviteiten van Turkije in het gebied illegaal zijn. Turkije zegt dat het gebied in zijn exclusieve economische zone ligt. 'Geen enkele koloniale macht, geen enkele bedreiging kan ons land afhouden van de rijke olie- en gasvelden die in deze regio zouden liggen', aldus Erdogan.

Turkije stuurde onderzoeksschepen naar de regio, die vergezeld worden door fregatten. Een Turks fregat dreef vorige week volgens Erdogan een Grieks vaartuig terug dat een Turkse exploratieschip intimideerde.

