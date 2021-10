De Europese Commissie moedigt de lidstaten aan om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Om hen daarbij te helpen, zal ze woensdag 13 oktober een 'toolbox' voorstellen van ingrepen die op korte en middellange termijn de factuur voor burgers en bedrijven kunnen verlichten. Dat heeft commissaris voor Energie Kadri Simson woensdag aangekondigd in het Europees Parlement.

Als er niets gedaan wordt aan de oplopende prijzen, kan het economisch herstel van de Europese Unie in het gedrang komen, waarschuwde Simson. De huidige hausse heeft volgens haar niets te maken met het energiebeleid en met de Green Deal, maar wel met Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Tegen het einde van het jaar wil Simson een fundamentele hervorming van de gasmarkt voorstellen, maar volgende week wil ze de lidstaten al een overzicht van maatregelen bieden die de druk van de oplopende prijzen kunnen verlichten. Het gaat om een 'gereedschapskist' waaruit de EU-landen inspiratie zullen kunnen halen en waarvan ze zeker zullen zijn dat de maatregelen niet in strijd zijn met de Europese regelgeving.

'Het gaat om gerichte ondersteuning voor consumenten, directe betalingen aan wie het meeste risico loopt op energiearmoede, het snijden in belastingen op energie, het verschuiven van heffingen... Dit zijn allemaal maatregelen die snel genomen kunnen worden', aldus Simson. 'De prioriteit moet nu gaan naar het controleren van de sociale impact en de bescherming van kwetsbare gezinnen, en het voorkomen van energiearmoede.'

Bedrijven, en dan vooral kmo's, kunnen volgens Simson geholpen worden met staatssteunregelingen en met ondersteuning bij het afsluiten van langetermijncontracten.

België

Ook in België buigt de regering zich over maatregelen. Het verlengen van het sociaal tarief, het omzetten van heffingen in accijnzen en uitreiken van energiecheques zijn enkele van die pistes. Knopen worden in het kader van de begrotingsonderhandelingen doorgehakt. De deadline voor een akkoord over het budget ligt op 12 oktober, wanneer premier Alexander De Croo zijn beleidsverklaring in de Kamer voorleest.

De energiecrisis staat ook op de agenda van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Op hun bijeenkomst in Slovenië raakten ze het thema dinsdag al even aan, maar een discussie ten gronde volgt in Brussel op 21 en 22 oktober. Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Griekenland en Roemenië breken alvast een lans voor een gemeenschappelijke Europese aanpak.

Als er niets gedaan wordt aan de oplopende prijzen, kan het economisch herstel van de Europese Unie in het gedrang komen, waarschuwde Simson. De huidige hausse heeft volgens haar niets te maken met het energiebeleid en met de Green Deal, maar wel met Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Tegen het einde van het jaar wil Simson een fundamentele hervorming van de gasmarkt voorstellen, maar volgende week wil ze de lidstaten al een overzicht van maatregelen bieden die de druk van de oplopende prijzen kunnen verlichten. Het gaat om een 'gereedschapskist' waaruit de EU-landen inspiratie zullen kunnen halen en waarvan ze zeker zullen zijn dat de maatregelen niet in strijd zijn met de Europese regelgeving. 'Het gaat om gerichte ondersteuning voor consumenten, directe betalingen aan wie het meeste risico loopt op energiearmoede, het snijden in belastingen op energie, het verschuiven van heffingen... Dit zijn allemaal maatregelen die snel genomen kunnen worden', aldus Simson. 'De prioriteit moet nu gaan naar het controleren van de sociale impact en de bescherming van kwetsbare gezinnen, en het voorkomen van energiearmoede.' Bedrijven, en dan vooral kmo's, kunnen volgens Simson geholpen worden met staatssteunregelingen en met ondersteuning bij het afsluiten van langetermijncontracten. BelgiëOok in België buigt de regering zich over maatregelen. Het verlengen van het sociaal tarief, het omzetten van heffingen in accijnzen en uitreiken van energiecheques zijn enkele van die pistes. Knopen worden in het kader van de begrotingsonderhandelingen doorgehakt. De deadline voor een akkoord over het budget ligt op 12 oktober, wanneer premier Alexander De Croo zijn beleidsverklaring in de Kamer voorleest. De energiecrisis staat ook op de agenda van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Op hun bijeenkomst in Slovenië raakten ze het thema dinsdag al even aan, maar een discussie ten gronde volgt in Brussel op 21 en 22 oktober. Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Griekenland en Roemenië breken alvast een lans voor een gemeenschappelijke Europese aanpak.