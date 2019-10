Een nieuwe dag, een nieuwe tegenslag. Boris Johnson mag zijn brexit op 31 oktober vergeten. Naar alle waarschijnlijkheid komt er ten vroegste een uitstap tegen 31 januari. Toch kan ook dat in het voordeel van de Britse premier uitdraaien.

Dinsdagavond heeft het Britse Lagerhuis ervoor gekozen om de wetgeving over het terugtrekkingsakkoord tussen de regering-Johnson en de Europese Unie verder onder de loep te nemen. Een belangrijke overwinning voor Brits premier Johnson. Slechts enkelen waren ervan overtuigd dat hij een nieuw akkoord met de Unie uit de brand zou kunnen slepen. De wetgeving over dat akkoord heeft hij ook nog eens voorbij de eerste cruciale fase gekregen in het Britse parlement, iets waar zijn voorganger Theresa May nooit in is geslaagd.

...