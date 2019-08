Aan strijdlust geen gebrek in de nieuwe Britse regering. Een speciale rol is weggelegd voor Dominic Cummings, speciaal adviseur van premier Johnson.

In zijn eerste interview als speciaal adviseur van de Britse premier Boris Johnson toonde Dominic Cummings zich meteen onverzoenlijk. Zo maakte hij de oppositie duidelijk dat het te laat was om een no-deal Brexit tegen te houden. Ook pogingen om Johnson met een vertrouwensstemming ten val te brengen, komen volgens Cummings te laat. Als Johnson uit het zadel wordt gelicht, kan hij immers beslissen om pas na 31 oktober verkiezingen te houden. Zonder verlenging of brexitakkoord gaan het Verenigd Koninkrijk en de EU op die dag zonder regeling uit elkaar.

...