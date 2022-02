De Duitse regering zet de certificering van de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2, waarlangs Russisch gas naar Duitsland moet vloeien, voorlopig stop. Duits bondskanselier Olaf Scholz bevestigde dinsdag dat de certificering momenteel niet kan plaatsvinden.

Hij heeft aan het ministerie van Economie opgedragen om een rapport over de bevoorradingszekerheid, dat nodig is voor het certificeringsproces, in te trekken. 'Zonder goedkeuring kan de pijpleiding niet in gebruik worden genomen', aldus Scholz.

De maatregel komt er in het licht van de toenemende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. 'In deze fase is het nu zaak, naast de eerste sancties, verdere escalatie en daarmee een nieuwe catastrofe te voorkomen. Al onze diplomatieke inspanningen zijn daarop gericht.'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had dinsdag opgeroepen om het Nord Stream 2-project 'onmiddellijk' stop te zetten als vergelding voor de beslissing van Moskou om de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk in het oosten van Oekraïne te erkennen. 'We gaan akkoord dat het nodig is om onmiddellijk sancties in te stellen voor deze nieuwe aanval tegen Oekraïne', aldus Zelensky op een persconferentie samen met zijn ambtsgenoot uit Estland. 'Die sancties omvatten de totale stopzetting van Nord Stream 2.'

Ook Amerikaans president Joe Biden dreigde eerder al met het stopzetten van de nieuwe gaspijpleiding als Rusland militair zou ingrijpen. De Duitse bondskanselier had die dreiging tot nu toe niet expliciet herhaald, ook niet tijdens zijn bezoek aan Washington en aan Moskou.

Nord Stream 2 is af maar nog niet in gebruik. Het certificeringsproces voor de nieuwe 1.230 kilometer lange pijpleiding onder de Oostzee werd opgestart, maar is nu dus stilgelegd.

