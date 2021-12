De nieuwe Duitse regering zal bestaan uit acht mannen en acht vrouwen die een ministerpost bekleden, terwijl de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz aan het hoofd de balans lichtjes in het voordeel van de mannen doet doorslaan.

Dat heeft Olaf Scholz maandag bekendgemaakt.

Scholz, die woensdag door het parlement wordt verkozen, had al lang aangekondigd dat hij streefde naar een evenwicht in zijn regering. 'Vrouwen hebben de helft van de macht', aldus Scholz bij de presentatie van de SPD-ministers in Berlijn. 'De helft van de samenleving bestaat uit vrouwen, dus moeten zij ook voor de helft in de regering vertegenwoordigd zijn.'

Zeven sociaaldemocraten

De sociaaldemocraten van de SPD leveren in totaal zeven ministerposten: vier vrouwen en drie mannen. Wolfgang Schmidt wordt het hoofd van het bureau van de kanselier, Christine Lambrecht wordt minister van Defensie, Nancy Faeser die van Binnenlandse Zaken. De portefeuille Arbeid en Sociale Zaken is voor Hubertus Heil, Bouw gaat naar Klara Geywitz. Karl Lauterbach wordt minister van Volksgezondheid, Svenja Schulz zal het ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor haar rekening nemen.

De andere coalitiepartners hadden hun regeringsleden eerder al bekendgemaakt. De Groenen bezetten Buitenlandse Zaken (Annalene Baerbock), Economische Zaken en Klimaatbescherming (Robert Habeck), Gezinszaken (Anne Spiegel), Milieu (Steffi Lemke) en Landbouw (Cem Özdemir). De FDP levert de minister van Financiën (Christian Lindner), Verkeer (Volker Wissing), Justitie (Marco Buschmann) en Onderwijs (Bettina Stark-Watzinger)

